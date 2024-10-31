Участники группы "Лейся песня" посетили единый пункт отбора на военную службу в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Артисты вокально-инструментального ансамбля (ВИА) "Лейся песня" посетили единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Продюсер ансамбля Евгений Красножен рассказал, что артистам все подробно показали и объяснили. По его мнению, в пункте отбора все происходит оперативно, люди не задерживаются. Также, уточнил он, все вопросы перед уходом в армию человек может решить в одном месте.

Артисты пожелали военнослужащим победы, а также исполнили для них несколько музыкальных композиций. Красножен добавил, что в тыле делают все необходимое, чтобы солдаты чувствовали себя комфортно. Родина при нынешнем руководстве о них никогда не забудет, подчеркнул продюсер группы "Лейся песня".

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в столице 1 апреля прошлого года. Он находится по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Граждан принимают с 09:00 до 18:00 в будни, с 09:00 до 16:00 – в субботу, с 09:00 до 15:00 – в воскресенье.

Записаться на посещение пункта отбора можно на портале mos.ru. Также горожане и их близкие могут получить дополнительную консультацию о возможности прохождения службы и мерах поддержки по номеру 117.

Ранее пункт отбора посетила заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина. Ей показали, как организован процесс оформления и подачи документов. Она также пообщалась с будущими и действующими военными.

До этого в пункт отбора пришел народный артист России Александр Пашутин, который тоже пообщался с бойцами. Он отметил, что его приятно удивила атмосфера, которая ощущается в центре.