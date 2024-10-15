Певица Вика Цыганова посетила единый пункт отбора на военную службу в Москве

На улице Яблочкова продолжает свою работу единый пункт отбора на контрактную службу. Всего там трудятся несколько десятков сотрудников, среди которых – администраторы и представители военного комиссариата, а также психологи и врачи.

На этот раз единый пункт отбора посетила певица Вика Цыганова, она встретилась с контрактниками и поделилась своими впечатлениями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

