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15 октября, 21:30

Общество

Певица Вика Цыганова посетила единый пункт отбора на военную службу в Москве

Певица Вика Цыганова посетила единый пункт отбора на военную службу в Москве

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На улице Яблочкова продолжает свою работу единый пункт отбора на контрактную службу. Всего там трудятся несколько десятков сотрудников, среди которых – администраторы и представители военного комиссариата, а также психологи и врачи.

На этот раз единый пункт отбора посетила певица Вика Цыганова, она встретилась с контрактниками и поделилась своими впечатлениями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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