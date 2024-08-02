Депутат Госдумы Марина Ким посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий пасимба

Депутат Госдумы, журналист Марина Ким посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту, чтобы поддержать тех, кто отправится на выполнение служебных задач, передает Агентство "Москва".

"Я ровно год назад была здесь же, когда только-только все было организовано. И ребята старались очень быстро наладить очень сложные процессы, на которые раньше у государства уходили десятилетия. И в тот момент мне показалось, что такие молодцы, именно у нас в Москве, это особенно приятно. Сделали так, что все было быстро, по принципу МФЦ, когда ты получаешь билетик, и у тебя один кабинет, второй, сразу же паспорт, сразу же военный билет. Все молниеносно проходит, то есть у человека есть желание, он приходит и буквально уже через два-три дня может быть отправлен в военную часть", – сказала Марина Ким.

Депутат в ходе экскурсии по пункту поговорила с одним из добровольцев.

"Поговорила с парнем, которому всего 18 лет, и он ждал два года, пока шла СВО, для того чтобы мог полноценно отправиться заключить контракт с Вооруженными силами Российской Федерации. Это просто похвально. Я горжусь тем, что у нас современное молодое поколение, которому не все равно, что происходит в своей стране. И если такое решение, которое вызрело два года, то просто низкий поклон его родителям, такой семье, которая воспитала таких ребят, такого воина. В целом, конечно, все, кто принимает такое ответственное решение, – это ответственность прежде всего перед своей семьей, перед своими близкими, уйти и помогать ребятам на боевом посту, на линии фронта. Горжусь каждым, кто принял такое решение. Настоящие мужики, в тяжелый момент для страны просто отодвинули все дела, все вопросы и просто пошли помогать своим ребятам", – сказала Ким.

Она также напомнила, что недавно правительство Москвы установило для контрактников дополнительную единовременную выплату в размере 1,9 миллиона рублей.

"Понимаю, что новые условия создаются для тех, кто приходит заключать контракт. Сейчас уже ввели единовременную выплату 1, 9 миллиона от субъекта. Но на самом деле, не главное деньги. <…> Так что работайте, братья, обязательно победим. И победа, конечно, будет за нами", – сказала Ким.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен на улице Яблочкова, доме 5, строении 1. По будням прием граждан ведут с 09:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 18:00, а в воскресенье – с 09:00 до 16:00.

Онлайн-запись в пункт отбора открыта на портале mos.ru. Там же размещен перечень необходимых для заключения контракта документов. Дополнительную консультацию о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить по телефону горячей линии: 117.

Помимо этого, на вопросы ответит чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Для работы с кандидатами разработали специальное программное обеспечение. В частности, оно позволяет сотрудникам пункта вести личное дело будущего контрактника, автоматически составлять 15 печатных форм, хранить отсканированные копии документов и фотографии, принимать и обрабатывать обращения, следить за явкой и прохождением полного цикла отбора и тестирований, фиксировать потребность кандидата в заселении в гостиницу до отбытия в часть. Сохранность личных данных обеспечивается закрытым защищенным контуром с трехфакторной аутентификацией.

В пункте отбора работают более 100 человек, среди которых военные, сотрудники военного комиссариата Москвы, администраторы, врачи и психологи, фотографы, волонтеры, сотрудники банков, нотариус и сотрудник Федеральной службы судебных приставов.

Ранее с контрактниками встретились участники рок-группы "Зверобой" Александр Носков, Дмитрий Сосов, Алексей Иовчев и Сергей Кифак. Они исполнили перед поступившими на военную службу несколько композиций, а также пожелали военнослужащим не волноваться.

До этого российская певица и солистка "Москонцерта" Татьяна Сорокина, а также генеральный директор ГБУК Москвы "Москонцерт" Илья Бачурин посетили Единый пункт отбора на военную службу по контракту. Артистка исполнила несколько песен и пожелала всем вернуться после спецоперации живыми и невредимыми.