Певица Сорокина встретилась с контрактниками в едином пункте отбора в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Российская певица и солистка "Москонцерта" Татьяна Сорокина, а также генеральный директор ГБУК Москвы "Москонцерт" Илья Бачурин посетили единый пункт отбора на военную службу по контракту, передает корреспондент Агентства "Москва".

"Для меня большое открытие и откровение то, что я сегодня увидела в едином центре. Отношение этого центра к нашим бойцам. У ребят, которые пришли подписывать договор, есть возможность сразу все сделать в одном месте. Это медицина, психологи, помощь в оформлении кредитов. И это очень важно. И сразу договор на военную службу. Хочу сказать огромное спасибо работе центра, который это все делает. Мы, знаете, мы общаемся очень много, ведь не только с теми, кто подписал договор, но очень много контрактников сегодня, основная масса воюющих контрактников. Мы часто общаемся с мирными жителями и теми, кто интересуются сегодня этим вопросом. И, конечно, то, что я сегодня увидела, я обязательно буду рассказывать для тех, кто хочет и будет еще подписывать контракт. Мы надеемся, что скоро победа будет с нами, всей стране надо мобилизоваться и довести дело до конца", – сказала Сорокина.

Кроме того, она исполнила перед поступившими на военную службу по контракту несколько песен и пожелала всем вернуться после специальной военной операции живыми и невредимыми.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 1 апреля 2023 года. Он располагается по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1, прием граждан ведется с 09:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 16:00, в воскресенье – с 09:00 до 15:00.

Записаться на визит в пункт отбора можно на портале mos.ru. Дополнительную консультацию о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей предоставят на горячей линии по номеру 117. Помимо этого, на вопросы ответит чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Рост желающих служить в ВС РФ по контракту говорит о мобилизации общества вокруг Владимира Путина, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также это консолидация людей вокруг тех задач, которые стоят в рамках СВО, отмечал политик.

