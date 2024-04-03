Песков связал рост числа контрактников ВС РФ с консолидацией вокруг Путина

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Рост желающих служить в Вооруженных силах РФ (ВС РФ) по контракту говорит о мобилизации общества вокруг Владимира Путина, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это лишнее свидетельство высокой степени мобилизации нашего общества внутренней и консолидации вокруг президента Путина и вокруг тех задач, которые стоят в рамках СВО", – цитирует его RT.

Ранее стало известно, что за последние 10 дней в ВС РФ контракты заключили уже почти 16 тысяч граждан.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказывал, что с 1 января по 19 февраля 2024 года на службу для участия в спецоперации были приняты более 53 тысяч человек.