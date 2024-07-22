Телеведущая Зейналова посетила единый пункт отбора на военную службу в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Радио- и телеведущая Светлана Зейналова посетила единый пункт отбора на военную службу по контракту в столице, сообщает Агентство "Москва".

"Пока я ходила по всему зданию, знакомилась с будущими военными, со всей комиссией, я думала, что я чувствую в этот момент. С одной стороны, я чувствую волнение, потому что я понимаю, насколько серьезно все то, что здесь происходит, люди пришли не в детский сад, а служить в армию. <…> И второе чувство, которое я испытываю, это восхищение людьми, которые проснулись и сказали себе: "Я считаю, что я должен служить", – сказала Зейналова.

Она также пожелала военнослужащим удачи и легкой службы.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 1 апреля 2023 года. Он располагается по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1, прием граждан ведется с 09:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 16:00, в воскресенье – с 09:00 до 15:00.

Записаться на визит в пункт отбора можно на портале mos.ru. Дополнительную консультацию о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей предоставят на горячей линии по номеру 117. Помимо этого, на вопросы ответит чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Рост желающих служить в ВС России по контракту говорит о мобилизации общества вокруг Владимира Путина, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также это консолидация людей вокруг тех задач, которые стоят в рамках СВО, отмечал политик.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркивал, что РФ в скором времени сможет одержать победу в спецоперации. По его словам, перед страной стоят непростые задачи.