Медведев заявил, что уверен в скорой победе РФ в спецоперации

Фото: kremlin.ru

Россия сможет в скором времени победить в спецоперации. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с командирами чеченских подразделений, которые также участвуют в СВО.

Так, по его словам, одержать победу Вооруженные силы России смогут благодаря боевым действиям чеченских подразделений и российских военных, а также с помощью всей страны. При этом он уточнил, что перед РФ на данный момент стоят непростые задачи.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что Россия по военной части не уступает ни одной стране мира.

"В конечном счете, как бы патетично или пафосно ни звучало, сегодня решается судьба нашей страны. С нами Бог, победа будет за нами!" – заключил зампред Совбеза РФ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рекомендовал СМИ не выдергивать его высказывания из контекста по поводу продолжительности специальной операции РФ на Украине, которую преподнесли как заявления о якобы затягивании сроков СВО.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что 14 февраля ему задали вопрос об итогах спецоперации на Украине за два года ее проведения. На это Песков ответил, что СВО продолжается, добавив, что начиналась она в качестве операции против Украины, имеющей конкретные цели, а продолжается – как борьба с коллективным Западом и НАТО.



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