Песков призвал не выдергивать из контекста слова о продолжительности СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рекомендовал СМИ не выдергивать его высказывания из контекста по поводу продолжительности специальной операции РФ на Украине, которую преподнесли как заявления о якобы затягивании сроков СВО. Об этом сообщает RT.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что 14 февраля ему задали вопрос об итогах спецоперации на Украине за два года ее проведения. На это Песков ответил, что СВО продолжается, добавив, что начиналась она в качестве операции против Украины, имеющей конкретные цели, а продолжается – как борьба с коллективным Западом и НАТО.

В связи с этим он указал на фейки, которые выдают СМИ, выдирая его слова из контекста.

"Она может длиться дольше, чем она могла бы длиться из-за этого, но это не может поменять смысла и окончательных результатов этой операции. Она достигнет своих целей. Вот что было сказано", – объяснил официальный представитель Кремля.

Ранее в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" внесли поправку, в рамках которой российские СМИ в случае публикации недостоверной информации будут иметь "право на ошибку".

Согласно документу, при первом подобном нарушении лицензию на деятельность СМИ могут приостановить на срок до трех месяцев или до его устранения. При повторном нарушении действие лицензии приостановят на полгода, регистрацию медиа могут признать недействительной, а действие лицензии на вещание могут приостановить на основании требования генпрокурора.



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