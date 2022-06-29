Отечественные СМИ получат "право на ошибку" при публикации недостоверной информации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российским СМИ в случае публикации недостоверной информации будет дано "право на ошибку". Соответствующая поправка к закону "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" одобрена Госдумой.

Согласно документу, при первом подобном нарушении лицензию на деятельность СМИ могут приостановить на срок до трех месяцев или до его устранения. При повторном нарушении действие лицензии приостановят на полгода, регистрацию медиа могут признать недействительной, а действие лицензии на вещание могут приостановить на основании требования генпрокурора.

Уточняется, что разделение метода правоприменения для российских и иностранных средств массовой информации не предусматривалось в первоначальной концепции законопроекта. При этом для зарубежных СМИ порядок приостановки лицензии остается прежним.

Документ предлагает предоставить полномочия генпрокурору или его заместителям по решению о запрете в РФ деятельности зарубежного СМИ при недружественных решениях в отношении российских медиа в других странах.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин полностью поддержал инициативу депутатов направить иск западным СМИ, которые активно публикуют фейковую информацию о российских парламентариях.

С предложением предъявить иск недобросовестным зарубежным изданиям выступил депутат от фракции ЛДПР Василий Власов.

Володин объяснил, что сейчас важно создать прецедент, чтобы западные СМИ четко понимали, чем чревата публикация фейков о российских политиках.

