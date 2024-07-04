Медведев заявил, что около 190 тыс человек заключили контракты с МО РФ в 2024 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Порядка 190 тысяч человек заключили контракты с Минобороны РФ в текущем году. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками, видеозапись со встречи опубликована на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Политик отметил, что среднесуточный темп набора в объединенную группировку войск составляет около одной тысячи человек. Задача по набору добровольцев и бойцов в интересах ВС РФ, поставленная Владимиром Путиным, выполняется, подчеркнул Медведев.

В конце июня российский президент подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате контрактникам. Выплата будет производиться в том числе, если военные были выведены из состава воинских частей для восстановления боевой способности либо направлены для обучения по военно-учетным специальностям, но не более чем на три месяца. Также компенсацию получат те, кто непрерывно находится на лечении в стационарных условиях, в отпуске по болезни или признан временно не годным к военной службе не более одного месяца или находится в основном отпуске не более 30 суток.