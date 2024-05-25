Песков: Путин неоднократно говорил, что потребности в мобилизации нет

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Владимир Путин неоднократно говорил, что потребности в мобилизации в стране нет. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Financial Times о том, что к концу этого или к началу следующего года России якобы придется прибегнуть к мобилизации.

Представитель Кремля усомнился, что указанное СМИ понимает реальную картину. Он также обратил внимание, что в РФ продолжается активный набор добровольцев-контрактников.

"Он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет", – сказал Песков.

FT ранее писало со ссылкой на источник, близкий к руководству российских ВС, что необходимость проведения в России новой частичной мобилизации "станет неизбежной" к концу 2024 года или к началу 2025 года.

Между тем российские власти неоднократно отвергали возможность проведения новой мобилизации. Недавно министр обороны РФ Андрей Белоусов отнес к первоочередным задачам на этом посту комплектование и обеспечение вооружением группировок Вооруженных сил России на СВО, но отметил, что речи о мобилизации не идет.

Белоусов уверен, что определенные проблемы также накопились в сфере военного образования, поэтому ими также нужно заниматься в первоочередном порядке. Он напомнил, что противник в ходе спецоперации быстро учится, поэтому ВС РФ нужно работать на упреждение в сфере применения новых технологий.