Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию многодетных отцов в мирное время

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал законодательно запретить мобилизацию в мирное время многодетных отцов, у которых три и более ребенка. Об этом он заявил во время выступления на Рождественских парламентских встречах в Совфеде.

По его мнению, это решение улучшит в стране демографическую ситуацию.

"По действующему закону право на отсрочку имеют отцы четырех детей. Но нужно предоставить такие же права и семьям, имеющим троих детей, именно такая семья дает хотя и минимальный, но реально прирост нашего населения", – цитирует его ТАСС.

Ранее партия ЛДПР предложила ввести в стране отцовский капитал. Лидер фракции Леонид Слуцкий объяснил, что внутри официального брака за рождение одного ребенка мужчина сможет получить единоразово 500 тысяч рублей, дальше по одному миллиону рублей за рождение ребенка, каждого следующего после третьего. Депутат уверен, что эта мера поддержки улучшит в стране демографическую ситуацию.

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