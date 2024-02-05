Выплаты добровольцам РФ не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Единовременные выплаты добровольцам не будут учитываться при оценке нуждаемости их родных для получения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Такое постановление подписал Михаил Мишустин.

"Единовременные выплаты гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка", – говорится на сайте кабмина РФ.

Согласно документу, речь идет о предоставляемых средствах добровольцам в связи с причиненным ущербом жизни и здоровью в результате участия в боевых действиях. Теперь их не будут учитывать при оценке нуждаемости семей для назначения пособия на несовершеннолетних.

До этого кабмин решил не учитывать доходы мобилизованных при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия. Такие выплаты ввели в РФ 1 января прошлого года. Пособие предполагает ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей. На него могут рассчитывать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, а также родители детей до 17 лет.

Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что законодатели совместно с оборонным ведомством изучат вопрос предоставления равных мер господдержки всем участникам СВО. Он уточнил, что в вопросах соцобеспечения, материальной и прочей ресурсной поддержки не должно быть градации в зависимости от того, кем является боец на передовой.



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