Депутат Картаполов: бумажные повестки останутся в большинстве субъектов РФ осенью

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Бумажные повестки будут действовать в большинстве субъектов РФ во время осеннего призыва. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости.

По словам парламентария, реестр воинского учета также заработает.

4 июля Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о взаимодействии военкоматов с организациями, в которых работают военнообязанные, в том числе с помощью реестра воинского учета.

Между тем Минтруд РФ предложил расширить перечень организаций и профессий для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС). Так, согласно документу, перечень увеличится с нынешних 149 профессий до 224. Среди новых – униформист, конюх, штукатур, лесоруб, музейный смотритель, администраторы баз данных и вычислительной сети и другие.

Предыдущий список был утвержден в марте прошлого года. Тогда в нем можно было увидеть профессии машиниста, буфетчика, слесаря. Среди должностей госслужащих были указаны воспитатели, артисты, врачи, мастера по ремонту, медики и так далее.

