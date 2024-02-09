Минтруд расширил список профессий для альтернативной гражданской службы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минтруд предложил расширить перечень организаций и профессий для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС). Проект приказа размещен на портале правовой информации.

Согласно документу, перечень расширяется с нынешних 149 профессий до 224. Среди новых – униформист, конюх, штукатур, лесоруб, музейный смотритель, администраторы баз данных и вычислительной сети и другие. Число организаций, в свою очередь, вырастает с 960 до 1 305 – все это государственные учреждения.

В ведомстве отмечают, что пройти службу по новым профессиям можно будет уже во время осеннего призыва. Список был создан на основании предложений 7 федеральных и 78 региональных органов исполнительной власти РФ.

Право на прохождение АГС вместо военной службы по призыву закреплено в Конституции России. Подать заявление на подобную службу призывник может, если несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию, а также если он относится к одному из коренных малочисленных народов России и ведет традиционный образ жизни.

Предыдущий список был утвержден в марте прошлого года. Тогда в нем можно было увидеть профессии машиниста, буфетчика, слесаря. Среди должностей госслужащих были указаны воспитатели, артисты, врачи, мастера по ремонту, медики и так далее.

Между тем депутат Госдумы Иван Сухарев предложил установить уголовную ответственность для граждан, оказывающих помощь лицам, которые незаконно уклоняются от прохождения военной службы.

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