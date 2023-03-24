Минтруд РФ утвердил список из 149 профессий для прохождения альтернативной службы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство труда РФ утвердило список из 149 профессий для альтернативной службы. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 24 марта.

"Утвердить перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, <...> перечень организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы", – указано в документе.

В перечень входят 149 позиций, из которых 64 – рабочие профессии, 85 – должности служащих. Например, в списке можно увидеть машиниста, буфетчика, слесаря, швею, токаря, электрогазосварщика и многие другие профессии. Среди должностей госслужащих указаны артисты, врачи, воспитатели, мастера по ремонту, медики и так далее. Глава Минтруда РФ Антон Котяков уже подписал его.

Ранее Котяков призывал сделать бесплатным переобучение участников спецоперации РФ на Украине и членов их семей в рамках нацпроекта "Демография". Он напомнил, что за гражданами, которые были мобилизованы, сохраняются рабочие места, но иногда людям необходимо обновить знания о профессии или переквалифицироваться. Котяков заявил, что участникам СВО, а также членам их семей необходимо предоставить приоритетное право на переобучение и субсидирование найма.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!