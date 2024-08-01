Группа "Зверобой" встретилась с контрактниками в едином пункте отбора на службу в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Дмитрий Белицкий

Участники рок-группы "Зверобой" Александр Носков, Дмитрий Сосов, Алексей Иовчев и Сергей Кифак побывали в едином пункте отбора на военную службу по контракту в Москве, где встретились с военнослужащими и дали концерт. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мы, московская группа "Зверобой", хотели бы пожелать военнослужащим победы, Божьей милости и вернуться домой живыми и здоровыми. И чтобы наша страна преобразилась, когда они вернутся домой. Мне кажется, что здесь все хорошо. Очередей нет, и организация призывного пункта на высшем уровне – система отлажена. Система поставлена на поток, и это добрый знак", – сказал вокалист группы Александр Носков.

Коллектив "Зверобой" исполнил перед поступившими на военную службу по контракту несколько композиций, а также пожелал военнослужащим не волноваться.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 1 апреля 2023 года. Он располагается по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1, прием граждан ведется с 09:00 до 18:00, в субботу с 09:00 до 16:00, в воскресенье – с 09:00 до 15:00.

Записаться на визит в пункт отбора можно на портале mos.ru. Дополнительную консультацию о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей предоставят на горячей линии по номеру 117. Помимо этого, на вопросы ответит чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Ранее российская певица и солистка "Москонцерта" Татьяна Сорокина, а также генеральный директор ГБУК Москвы "Москонцерт" Илья Бачурин посетили Единый пункт отбора на военную службу по контракту. Артистка исполнила несколько песен и пожелала всем вернуться после спецоперации живыми и невредимыми.

