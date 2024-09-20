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20 сентября, 10:20

Общество

"Мой район. Новости": жители Бегового района собрали партию гумпомощи для Курской области

"Мой район. Новости": жители Бегового района собрали партию гумпомощи для Курской области

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Очередную партию гуманитарной помощи для жителей Курской области собрали в Беговом районе, где открыт штаб "Москва помогает". Всего по столице работает 14 таких штабов, а к акции присоединились почти 70 тысяч москвичей.

Сбор проходит ежедневно, волонтеры принимают продукты, одежду, детские товары и другие предметы первой необходимости. За время работы штабов жители столицы собрали более 4,2 миллиона единиц гуманитарных товаров. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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