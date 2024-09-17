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17 сентября, 12:00

Общество

"Доктор 24": врач рассказал, что делать при боли в суставах

"Доктор 24": врач рассказал, что делать при боли в суставах

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Почему у молодых начинают ныть осенью суставы и о каких проблемах со здоровьем это может сигнализировать? Какие физические нагрузки помогают для профилактики боли суставов? Как вес может спровоцировать неприятный симптом?

Прием какого витамина может защитить от боли? Что делать, если начали беспокоить суставы? Какие средства реально работают?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответил врач-ревматолог Евгений Дедов.

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