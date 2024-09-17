Превышающее нормы атмосферное давление ожидается в Москве 17 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Атмосферное давление, которое на 13–15 единиц превышает норму, ожидается в Москве 17 сентября. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил в телеграм-канале.

По прогнозу синоптика, столичный регион останется под влиянием западной периферии обширного антициклона, и на фоне высокого атмосферного давления будет малооблачная и сухая погода. Температура воздуха днем в Москве составит от 24 до 26 градусов, в Подмосковье – от 22 до 27 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, отметил Леус.

Специалист напомнил, что на Земле продолжаются интенсивные колебания геомагнитного поля. И, немного ослабев, магнитная буря после 07:35 достигла класса G3.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил об опасности теплой погоды для россиян. По его словам, во многих регионах России сохраняется серьезная пожарная опасность, вместе с которой остается высокой вероятность различных стихийных бедствий. Он назвал ситуацию с затянувшимся летом нетипичной.