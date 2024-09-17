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17 сентября, 07:30

Общество

Проект в сфере репродуктивного здоровья женщин запускают в Москве

Проект в сфере репродуктивного здоровья женщин запускают в Москве

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Уникальный проект в сфере репродуктивного здоровья женщин "Будет жизнь" запускают в Москве. Он позволит решить многие вопросы будущих мам, учитывая их ситуацию со здоровьем.

Проект бесплатный и включает несколько программ. Например, москвички смогут узнать уровень антимюллерова гормона, заморозить яйцеклетки и при необходимости провести искусственное оплодотворение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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