Проект в сфере репродуктивного здоровья женщин запускают в Москве

Уникальный проект в сфере репродуктивного здоровья женщин "Будет жизнь" запускают в Москве. Он позволит решить многие вопросы будущих мам, учитывая их ситуацию со здоровьем.

Проект бесплатный и включает несколько программ. Например, москвички смогут узнать уровень антимюллерова гормона, заморозить яйцеклетки и при необходимости провести искусственное оплодотворение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.