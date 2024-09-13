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13 сентября, 16:30

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Собянин рассказал о реализации нацпроекта "Производительность труда" в Москве

Собянин рассказал о реализации нацпроекта "Производительность труда" в Москве

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Больше семи миллиардов рублей сэкономили столичные участники нацпроекта "Производительность труда". Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

За 2,5 года участниками нацпроекта стали 419 предприятий города, 190 из них уже завершили пилотный этап и получили результаты. Например, увеличили рост производительности труда на 40% и на треть снизили время производственных процессов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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