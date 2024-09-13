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13 сентября, 22:15

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Территорию вдоль прудов и парковых зон благоустроили на Чертановской улице

Территорию вдоль прудов и парковых зон благоустроили на Чертановской улице

Новости часа: завершено благоустройство территории у прудов на Чертановской улице

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На Чертановской улице благоустроили территорию вдоль прудов и парковых зон. Специалисты создали для москвичей пространства для занятий спортом, а также активного и спокойного отдыха на берегу водоемов. На деревянном настиле расположили лежаки, и открыли зоны отдыха с парковыми качелями.

На территории у прудов был создан единый пешеходный маршрут, в который также вошли дворовые и несколько озелененных территорий. Где он начинается? И как преобразили район Чертановской улицы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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