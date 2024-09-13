Собянин рассказал о реализации нацпроекта "Производительность труда" в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 7 миллиардов рублей сэкономили московские участники нацпроекта "Производительность труда". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



В рамках нацпроекта предприятия с помощью экспертов смогли оптимизировать производственные процессы, научились более рационально использовать ресурсы и рабочее пространство, а также обучили персонал бережливым технологиям.



За последние 2,5 года к нацпроекту присоединились 419 столичных компаний, из которых около 190 предприятий завершили пилотный этап и продолжают внедрять опыт на других направлениях. Эти компании смогли на 40% увеличить производительность труда, на 35% сократить время производственных процессов и на 27% нарастить зарплату.



До конца 2024 года пилотные этапы завершат остальные компании. Мэр отметил, что на данный момент план Москвы по привлечению столичных компаний в нацпроект выполнен за этот год.

Ранее заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева сообщила, что в Москве 130 малых предприятий присоединились к нацпроекту "Производительность труда". Это 38% от общего числа участников, сказала она. Также из этого числа около 70% относятся к обрабатывающим предприятиям, почти 8% – к торговле, еще 7% – к сфере туризма.

