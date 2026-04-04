Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 апреля, 23:23

Происшествия

Задержан еще один фигурант дела о нападении и убийстве на Строгинском бульваре

Фото: МАХ/"Следком"

Правоохранители задержали еще одного фигуранта уголовного дела об убийстве женщины и разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве, сообщили в Следственном комитете РФ в MAX.

19-летний подозреваемый был задержан в ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в Санкт-Петербурге.

Следствие установило, что по поручению организаторов преступления он выполнял роль "курьера" и передал часть похищенного имущества иным соучастникам в одном из ТЦ в ТиНАО.

"Подозреваемый доставлен в подразделение столичного Следственного комитета, с ним проводятся следственные действия", – говорится в сообщении.

Убийство произошло 14 марта на Строгинском бульваре в Москве. Футболист Даниил Секач пришел в квартиру, убежденный мошенниками, что участвует в оперативных мероприятиях.

В тот момент там находилась 16-летняя девушка, также обманутая злоумышленниками. Она рассказала матери о "сотруднике спецслужб" в квартире, после чего женщина попыталась остановить его. В ответ на это Секач напал на нее и нанес множественные удары и ножевые ранения. После он вскрыл сейф, похитив более 2 тысяч долларов и другие ценности, и выбросил их из окна по указанию аферистов.

На следующий день мошенники разрешили мужчине отпустить дочь погибшей и скрыться с места преступления. В результате он был задержан на Нижегородском шоссе, а позже арестован.

Также задержали соучастницу Секача. По данным следствия, она привезла футболисту болгарку для вскрытия сейфа, подобрала похищенное имущество и передала курьеру.

Позже задержали курьера, забравшего деньги убитой предпринимательницы. Им оказался 17-летний студент одного из столичных колледжей. Он стал третьим фигурантом уголовного дела.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика