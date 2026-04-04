Задержан еще один фигурант дела о нападении и убийстве на Строгинском бульваре

Правоохранители задержали еще одного фигуранта уголовного дела об убийстве женщины и разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве, сообщили в Следственном комитете РФ в MAX.

19-летний подозреваемый был задержан в ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в Санкт-Петербурге.

Следствие установило, что по поручению организаторов преступления он выполнял роль "курьера" и передал часть похищенного имущества иным соучастникам в одном из ТЦ в ТиНАО.

"Подозреваемый доставлен в подразделение столичного Следственного комитета, с ним проводятся следственные действия", – говорится в сообщении.

Убийство произошло 14 марта на Строгинском бульваре в Москве. Футболист Даниил Секач пришел в квартиру, убежденный мошенниками, что участвует в оперативных мероприятиях.

В тот момент там находилась 16-летняя девушка, также обманутая злоумышленниками. Она рассказала матери о "сотруднике спецслужб" в квартире, после чего женщина попыталась остановить его. В ответ на это Секач напал на нее и нанес множественные удары и ножевые ранения. После он вскрыл сейф, похитив более 2 тысяч долларов и другие ценности, и выбросил их из окна по указанию аферистов.

На следующий день мошенники разрешили мужчине отпустить дочь погибшей и скрыться с места преступления. В результате он был задержан на Нижегородском шоссе, а позже арестован.

Также задержали соучастницу Секача. По данным следствия, она привезла футболисту болгарку для вскрытия сейфа, подобрала похищенное имущество и передала курьеру.

Позже задержали курьера, забравшего деньги убитой предпринимательницы. Им оказался 17-летний студент одного из столичных колледжей. Он стал третьим фигурантом уголовного дела.