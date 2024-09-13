Открылся прием заявок на участие в молодежном форуме "Наследие"

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Прием заявок на седьмой молодежный форум "Наследие" открылся в Москве. Он пройдет с 28 сентября по 23 ноября, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Участниками мероприятия могут стать студенты вузов. Заполнить анкету необходимо до 22 сентября включительно.

"Традиционно молодых специалистов распределят по междисциплинарным командам, у каждого будет свой блок задач. Участникам предстоит создать проект реставрации и современного использования Дворца культуры завода "Серп и Молот", – подчеркнула заммэра.

Для участников проведут деловую программу, на которой выступят ведущие российские и зарубежные урбанисты, экономисты, дизайнеры, социологи, журналисты и другие спикеры.

Также для студентов подготовили экскурсии по реставрационным мастерским, проектным бюро и памятникам архитектуры. После окончания мероприятия состоится масштабный фестиваль с творческими занятиями, лекциями, квестами и играми.

Ранее Сергей Собянин поддержал проведение Московского финансового форума. Он состоится 18 октября в центральном выставочном зале "Манеж" при поддержке правительства Москвы. Главной темой в этом году станет "Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния".

