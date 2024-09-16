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16 сентября, 17:15

Общество

Синоптики анонсировали похолодание в Москве с 19 сентября

Синоптики анонсировали похолодание в Москве с 19 сентября

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Температура в Москве начнет понижаться с четверга, 19 сентября, а в конце недели летняя погода покинет столицу. По словам синоптиков, в 2024 году в Москве выдалось рекордно длинное теплое время года. Такого не было более века.

Между тем в ночь на 17 сентября воздух в Москве остынет до 9–11 градусов. Однако днем столбики термометров поднимутся до 25–26 градусов. Погода будет сухой, солнечной и без осадков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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