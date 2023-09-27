Кинокритик предсказал фильму "Брат-3" провал в прокате

Актер Виктор Сухоруков раскритиковал создателей фильма "Брат-3", выход на экраны которого анонсировали на 23 ноября. По его мнению, производство подобных картин – "пошлый и циничный" уровень. О том, какая судьба ждет этот фильм в прокате и есть ли у него шансы завоевать ту же народную любовь, что и у картины с Сергеем Бодровым в главной роли, – в материале Москвы 24.

Премьера под шквалом критики

Звезда фильмов "Брат" и "Брат-2" Виктор Сухоруков подчеркнул, что к созданию "Брата-3" не имеет никакого отношения. Не работают над третьей частью и другие авторы оригинальных картин, уточнил артист в беседе с изданием "Абзац". По его словам, с причастными к новому фильму должны разбираться "представители ведомств".





Виктор Сухоруков актер Третья часть, четвертая, пятая или десятая... Это уровень примитивный, пошлый, банальный, наглый, циничный. Конечно, я на этот фильм не пойду. Наверное, устроителям на это наплевать, но и мне на них наплевать.

Ранее Сухоруков уже критиковал создателей "Брата-3". В одном из интервью актер заявил, что новость о производстве фильма "напоминает бред и глупость". Переговоров о своем участии в нем Сухоруков не вел.



Фильм "Брат-3" не имеет никакого отношения к первым двум частям, режиссером которых был Алексей Балабанов. Картина состоит из нескольких новелл и повествует о судьбах грабителей-неудачников, дочери генерала, которая влюбилась в уличного художника, и буднях одной из ОПГ. При этом на официальном сайте проекта сказано, что это – комедия. В актерском составе – братья Торсуевы, известные по "Приключениям Электроника", рэпер Птаха, а также голливудские артисты Эрик Робертс и Костас Мэндилор.

Впервые о планах начать съемки стало известно в 2019 году, а одну из ролей якобы предлагали голливудской звезде Дженнифер Энистон. В ответ на это россияне создали сразу несколько петиций с требованием запретить производство картины. Против фильма также выступили режиссер и продюсер Сергей Бодров – старший и Владимир Мединский, который на тот момент был министром культуры РФ.



Первый тизер фильма опубликовали в 2021 году. В нем можно увидеть рэпера Птаху, которому досталась роль лидера некой ОПГ. Ролик вызвал гнев пользователей Сети и собрал сотни негативных комментариев.

По словам генерального директора прокатной компании HHG Владислава Пастернака, на сегодняшний день производство "Брата-3" находится на заключительной стадии – осталось доделать звук и титры. При этом у фильма появилась дата выхода на экраны – 23 ноября 2023 года, подчеркнул он в соцсетях.

"В настоящий момент ведутся переговоры с площадками, на которых состоятся премьеры, идет разработка официальных рекламных материалов", – рассказал Пастернак.

Режиссер фильма Валерий Переверзев, для которого эта полнометражная работа стала дебютной, рассказал сайту "Комсомольская правда – Санкт-Петербург", что "Брат-3" покажут в небольшом количестве кинотеатров, так как кино "снималось тяжело". Автор предупредил, что его работа – не для массового зрителя. Создателям даже пришлось разработать для публики шестистраничную инструкцию, как смотреть их фильм, подчеркнул Переверзев.

"Бодров с Балабановым в гробу переворачиваются"

В прокате у фильма плохие перспективы, отметил в беседе с Москвой 24 киновед и кинокритик Александр Шпагин. Эксперт напомнил, что подобный трюк уже пытались провернуть с фильмом "Бригада: Наследник", отсылающим к популярному российскому телесериалу. Однако в итоге картина получила разгромную критику и негативные отзывы зрителей. "Брат-3" будет ждать тот же финал, уверен Шпагин.





Александр Шпагин киновед, кинокритик Народ очень не любит, когда его откровенно обманывают. Это все равно, что взять бренд дорогих духов, налить в них непонятно что и продавать по высокой цене. За такое морду бьют!

"Нельзя на чужом горбу въезжать в чужой монастырь. Это наперсточничество самое настоящее!" – добавил эксперт.

Шпагин допустил, что небольшая часть аудитории все же клюнет на название и пойдет в кино. Однако вероятность того, что вывеска в итоге сработает против фильма и отпугнет значительную часть зрителей, гораздо выше, заявил кинокритик.

"Но 5, а то и 1% я оставляю на успех фильма. Это произойдет только в том случае, если картина будет настолько классной, что прорвется сквозь свое, на мой взгляд, коммерчески неудачное название", – заключил Шпагин.



Новость, что у "Брата-3" появилась дата выхода в прокат, не воодушевила и пользователей соцсетей. В интернете раскритиковали авторов фильма, посчитав, что те паразитируют на классике.

"У них слова закончились? Если (картина) никак не связана (с "Братом" и "Братом-2". – Прим. ред.), зачем так называть?" – задалась вопросом Анастасия Верховцева.

"Бодрова нет, и смысла снимать кино с таким названием нет. К тому же там другие актеры, другая сюжетная линия", – отметил Владимир Ламар.



Вячеслав Юдаков пользователь Сети К оригинальным "Братьям" у меня отношение так себе, ибо главный герой, по сути, не лучше антигероев фильма. Но, видя ЭТО, могу сказать, что Бодров с Балабановым в гробу переворачиваются.

Однако все же нашлись и те, кто призвал не судить о фильме до его выхода в прокат.

"Наконец-то выпустят (на экраны. – Прим. ред.). По трейлерам не скажешь, что это какое-то лютое г***о, без просмотра делать выводы рановато", – подчеркнул Egor Ilyin.

Также пользователи призывали российских авторов как можно чаще обращать внимание на новые оригинальные истории и перестать делать отсылки к культовым советским и российским картинам прошлых лет.