Олег Меньшиков заявил, что Сергей Бодров не обладал выдающимися актерскими способностями

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Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков заявил, что покойный Сергей Бодров не обладал выдающимися актерскими способностями. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Меньшиков рассказал, что не приемлет артистов, у которых нет профессионального актерского образования. Пример Бодрова-младшего он назвал исключением, которое лишь подтверждает это правило.

"Я снимался с Сережей в двух фильмах, я с ним дружил. Кто мне скажет, что он обладал выдающимися актерским способностями, тот соврет. Он не обладал таковыми", – сказал режиссер.

При этом он отметил, что актер обладал более значимыми талантами – "социальными и личностными достоинствами". По словам режиссера, Бодров был гораздо интереснее вне актерской профессии.

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что приступил к съемкам фильма, который позиционируется как продолжение культовой дилогии режиссера Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2".

Предполагается, что одну из главных ролей в ленте исполнит Кирилл Терешин ("Руки-Базуки"). Российский режиссер Сергей Бодров – старший назвал намерение Барецкого "странным".

Продюсер картин "Брат" и "Брат-2" Сергей Сельянов заявил, что это "хамство, неуважение и глупость", а сыгравшая в фильме Ирина Салтыкова охарактеризовала идею "ужасной".

Сергей Бодров – младший погиб в возрасте 30 лет при трагических обстоятельствах на съемках фильма "Связной" в Северной Осетии в 2002 году. В декабре 2023 года актеру исполнилось бы 52 года.