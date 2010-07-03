Дженнифер Энистон согласилась сняться в "Брате-3"

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Шоумен Стас Барецкий рассказал, что предложил американской актрисе Дженнифер Энистон роль "русской матушки, супруги священника-людоеда" в фильме "Брат-3".

В интервью Teleprogramma.pro он заявил, что уже отправил артистке сценарий первых двух частей картины. По словам Барецкого, "актрисе понравились и роль, и фильм".

"Она призналась, что любит Россию. Сейчас у нас вопрос в деньгах. Дженнифер зарядила очень большую сумму – один миллион долларов за один съемочный день. Это весь наш бюджет", – сказал он.

Однако Барецкий добавил, что съемки с Энистон можно уложить и в один день, поэтому в настоящее время он обсуждает этот вопрос с инвесторами.

Кроме того, шоумен заявил, что костюмы для некоторых персонажей "Брата-3", в том числе Дианы Шурыгиной, сошьет дизайнер Гоша Рубчинский.

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Отмечается, что Шурыгина сыграет внебрачную и непризнанную дочь продюсера Бари Алибасова и девушку младшего брата Данилы Багрова, передает портал "Дни.ру".

Режиссер новой ленты также сообщил о намерении создать голограмму погибшего актера Сергея Бодрова. По сюжету его персонаж придет к своему брату во сне.

Ранее Барецкий рассказал, что Микки Рурк за 300 тысяч долларов исполнит роль русского бандита, а Лолита Милявская согласилась сыграть хозяйку борделя.

Предполагается, что одну из главных ролей в ленте исполнит Кирилл Терешин ("Руки-Базуки"). Кроме того, бывшая вокалистка группы "Ленинград" Юлия Коган сыграет певицу из бара и девушку старшего брата.

Продюсер картин "Брат" и "Брат 2" Сергей Сельянов, а также сыгравшие в фильмах Ирина Салтыкова и Виктор Сухоруков раскритиковали намерение Барецкого.