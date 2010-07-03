Бари Алибасов сыграет в фильме "Брат-3"

Бари Алибасов примет участие в съемках третей части фильма "Брат". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу шоумена.
"Одной из главных героинь является девушка-киллер, которая убивает всех значимых фигур шоу-бизнеса. Бари Каримович будет играть главного продюсера России. Его тоже будут пытаться убить, но ничего не выйдет", – процитировали в пресс-службе режиссера фильма Стаса Барецкого.
Главным героем фильма станет младший брат Данилы Багрова, который мечтает попасть на реалити-шоу "Дом-2" и является поклонником музыкальной группы "На-На". Предполагается, что съемки киноленты начнутся уже в конце июля текущего года.
Ранее Алибасова выписали из НИИ имени Склифосовского. Он попал в больницу 4 июня после того, как выпил жидкость для очистки труб. У продюсера диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Сейчас активно обсуждают версию о том, что отравление было инсценировкой. Такая информация появилась в СМИ. Представители артиста эти слухи опровергают.
Бари Алибасов – музыкальный продюсер, композитор и аранжировщик, заслуженный артист России. Родился 6 июня 1947 года в городе Чарске Семипалатинской области (Казахстан). В 1988 году переехал в Москву. В 1989 году организовал группу, которая получила название "На‑На". В кино Алибасов дебютировал в 1992 году.
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