Тизер "Брата-3" с рэпером Птахой раскритиковали в Сети

Видео: youtube.com/"Брат-3"

Фильм "Брат-3", позиционируемый создателями как продолжение дилогии Алексея Балабанова, вызвал негативную реакцию пользователей Сети после выхода первого тизера. Об этом сообщает "Газета.ру"

В тизере нового фильма, к созданию которого съемочная команда картин "Брат" и "Брат­-2" не имеет отношения, появляется рэпер Птаха, произносящий фразу "В чем правда?". Ролик набрал несколько тысяч дизлайков на видеохостинге YouTube.

"Это как троюродный наглухо отбитый брат, о которым ты вроде как слышал, но никогда его не видел, и живет он где-нибудь в Омске, и вы точно никогда не встретитесь, да и не очень хотелось в общем-то", – написал один из пользователей в комментариях.

Режиссерами "Брата-3" являются Валерий и Юлия Переверзевы, а главные роли исполнят братья Владимир и Юрий Торсуевы, которые в юности сыграли в "Приключениях Электроника". Действие картины происходит в Тамбове.

"Фильм повествует о судьбах грабителей-неудачников, генеральской дочке с ее любовью к уличному художнику и суровых буднях одной преступной группировки. Несколько независимых, на первый взгляд, киноновелл объединены одной увлекательной историей", – рассказали авторы.

Ранее продолжение фильмов "Брат" и "Брат-2" планировал снять шоумен Стас Барецкий. К съемкам шоумен хотел привлечь Сергея Шнурова, продюсера Бари Алибасова, бойца ММА и националиста Вячеслава Дацика, американскую актрису Дженнифер Энистон, скандальную героиню ток-шоу Диану Шурыгину и многих других.