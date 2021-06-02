Netflix подшутил над переводом культовой сцены "Брата-2"

Фото: кадр из фильма "Брат-2"; режиссер – Алексей Балабанов; производство – Кинокомпания CTB / СТВ
Отделение Netflix в РФ подшутило над переводом известной сцены фильма "Брат-2" режиссера Алексея Балабанова с Сергеем Бодровым–младшим в главной роли. Об этом сообщает News.ru.
Уточняется, что представители сервиса заявили, что с субтитрами "все ол райт". Речь идет о моменте, когда главный герой Данила Багров и проститутка Даша находятся на борту авиалайнера перед вылетом в РФ. Спутница Бодрова–младшего говорит бортпроводнику знаменитую фразу: "Мальчик, ты не понял, водочки нам принеси. Мы домой летим". Английские субтитры практически слово в слово повторяют сказанное.
Кроме того, слова "Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе" перевели как "Если откусишь больше, чем сможешь проглотить, то окажешься в зоопарке". Также крылатую фразу Круглого "Кто в Москве не бывал – красоты не видал" перевели как "If you haven't seen Moscow, you haven't seen much", что переводится как "Если не видел Москву, то не видел ничего".
Ранее сообщалось, что Netflix объявил о старте съемок сериала "Анна К" по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина". Он станет первым оригинальным российским сериалом американской компании.
Съемки проекта пройдут в Санкт-Петербурге и Москве, он будет создан на русском языке с последующим дублированием на другие языки для аудитории по всему миру.
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