Росздравнадзор проверит столичную частную клинику после жалоб пациенток

Фото: depositphotos/belchonock

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) организовала проверку в московской частной клинике "Мир аппаратной косметологии". Основанием для этого послужили жалобы пациенток, рассказали в пресс-службе ведомства.

В частности, ведомство изучает обстоятельства оказания медицинской помощи одной из женщин, которая утверждает, что пострадала в результате действий пластического хирурга.

По данным газеты "Известия", две москвички получили серьезные осложнения после обращения в данную клинику. У одной из них после операции неправильно срослись лоскуты кожи, вследствие чего шея потеряла свою подвижность. У второй после процедуры возник сильный отек глаз и лица, после чего у нее значительно упало зрение.

Девушки утверждают, что пластический хирург этой организации проводила операции без медицинского образования. Данных о ее дипломах нет и на ее страницах в соцсетях. При этом одна из пациенток подчеркнула, что есть и другие пострадавшие.

Ранее в Алтайском крае врачи удалили пациенту зубы вместо опухоли. Информация о произошедшем появилась в соцсетях. Уточнялось, что мужчина лег на плановую операцию по удалению опухоли в лимфоузле, а очнулся без нескольких зубов. Родственники пострадавшего считают, что хирург мог перепутать пациентов.