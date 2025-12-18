Во Франции анестезиолога приговорили к пожизненному заключению за отравление 30 пациентов

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Во Франции вынесли приговор 53-летнему врачу-анестезиологу Фредерику Пешье, который отравил 30 пациентов в возрасте от 4 до 89 лет, сообщило издание Le Monde.

Суд подтвердил, что он умышленно провоцировал остановку сердца у своих пациентов. По данным следствия, он провоцировал экстренные ситуации во время операций, чтобы продемонстрировать свои навыки реанимации и унизить коллег.

В результате погибли 12 человек. Во всех летальных случаях вскрытие показало передозировку лидокаина. При этом Пешье свою вину по делу не признал. Его приговорили к пожизненному заключению.

Ранее стало известно, что в Великобритании осудят бывшего врача Натаниэля Спенсера за изнасилование пациентов. Как указали СМИ, от его действий пострадали 38 человек, в том числе ребенок младше 13 лет.

Мужчине предъявили обвинения в 15 инцидентах сексуального насилия, 17 случаях нападений с проникновением, попытке изнасилования и еще примерно в 10 преступлениях против несовершеннолетних.

