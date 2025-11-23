Началась доследственная проверка после отравления студентов в столице

Фото: Москва 24

Следователи организовали доследственную проверку по статье об оказании небезопасных услуг после отравления студентов в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

В настоящее время правоохранители и сотрудники Роспотребнадзора проводят осмотр места происшествия, а также изучают необходимую документацию.

Об отравлении несовершеннолетних во время олимпиады в одном из учебных заведений на улице Гашека стало известно вечером 23 ноября. Организаторы сразу вызвали экстренные службы.

По данным прокуратуры, в больницы доставлены не менее 9 человек, еще несколько участников соревнований самостоятельно обратились за помощью врачей. Предварительно, организацией питания в учреждении занималась коммерческая организация.