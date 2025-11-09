Шесть случаев ботулизма из-за солений зафиксировано в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Шесть случаев заражения ботулизмом из-за употребления солений зафиксировано в Москве. Информацию об этом подтвердил столичный департамент здравоохранения в своем телеграм-канале.

Новости о заражении ранее появились в СМИ.

"Пострадавшие проживали в одной квартире и ели соления собственного приготовления. В настоящий момент их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, им оказывается полный объем всей необходимой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Сотрудники Роспотребнадзора совместно с департаментом определили продукты, которые могли послужить источником пищевого отравления. Сейчас ведется эпидемиологическое расследование.

Как подчеркнули в ведомстве, распространения заболевания не прогнозируется, так как ботулизм не передается от человека к человеку.

Возбудитель ботулизма развивается в закатанных банках, рассказала ранее диетолог Наталья Павлюк. При данном заболевании поражается нервная система человека.

Эксперт отметила, что профилактика важна еще на этапе приготовления. Кроме того, следует всегда проверять соленья перед употреблением. Например, если в банках с домашними соленьями присутствуют пузырьки и мутные разводы, они могут быть испорчены. На это также может указывать вздутая банка.