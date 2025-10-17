Диетолог Павлюк: в банках с соленьями не должно быть пузырьков и мутных разводов

Фото: depositphotos/ksvetlaya

Если в банках с домашними соленьями присутствуют пузырьки и мутные разводы, они могут быть испорчены. Об этом "Радио 1" рассказала диетолог Наталья Павлюк.

"Также запах должен соответствовать продукту", – добавила она.

Павлюк предупредила об опасности ботулизма, при котором поражается нервная система человека. Его возбудитель развивается в закатанных банках.

Диетолог призвала всегда проверять соленья перед употреблением. Вздутая банка также может указывать на то, что продукт испорчен.

По словам специалиста, еще на этапе приготовления важна профилактика. Банки необходимо прокипятить, а ингредиенты стоит тщательно промыть.

Ранее эксперт Наталья Посокина рассказала, из каких продуктов лучше не делать домашние заготовки. Кислота, которая используется при консервации, подавляет рост возбудителей ботулизма, однако это не спасает заготовки из фасоли, кукурузы и зеленого горошка, так как они не сочетаются с кислотой.

