Эксперт Посокина: зеленый горошек и фасоль опасно закатывать в банки на зиму

Зеленый горошек, фасоль, подпорченные фрукты и овощи не стоит закатывать в банки на зиму. Об этом Москве 24 рассказала заведующая лабораторией ВНИИ технологии консервирования, ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН Наталья Посокина.

По ее словам, наибольшая опасность домашнего консервирования – это ботулизм. Заболевание поражает центральную нервную систему и может привести к летальному исходу.

"Споры возбудителя ботулизма находятся в земле, поэтому могут оказаться на овощах. Еще они размножаются в безвоздушной среде, то есть в плотно закупоренной банке. Однако кислота, используемая при консервации, подавляет их рост", – отметила эксперт.





Наталья Посокина заведующая лабораторией ВНИИ технологии консервирования, ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН Но заготовки из зеленого горошка, кукурузы, фасоли это не спасет, поскольку по вкусу эти продукты не сочетаются с кислотой. Чтобы законсервировать их безопасно, на заводе применяют стерилизацию при высокой температуре. В домашних условиях такой режим обеспечить крайне сложно, поэтому лучше не рисковать.

Осторожнее надо быть и с заготовками из косточковых: вишни, сливы и так далее, отметила эксперт.

"Косточка придает пикантный миндальный привкус, который многим нравится. Но в то же время она содержит синильную кислоту, накапливающуюся со временем. Она может вызвать легкое подташнивание и кишечное недомогание, особенно у детей. Поэтому дольше года такие закрутки хранить не рекомендую", – подчеркнула Посокина.

Кроме этого, эксперт предостерегла от использования в заготовках подгнивших овощей и фруктов.

"Даже если срезать испорченное, хорошие на вид куски могут быть заражены токсином. Это вредно для здоровья и может не лучшим образом отразиться на вкусе блюда", – подчеркнула эксперт.



Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева напомнила, что в заготовках содержится много соли, которая способствует повышению артериального давления и образованию отеков. Кроме того, такой продукт дает нагрузку на сосуды и сердце. Также в заготовках используется уксус, а он раздражает слизистую. Поэтому злоупотребление маринадами может привести к изжоге, гастриту и язве, предупредила Писарева.

