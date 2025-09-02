Эксперт Посокина: зеленый горошек и фасоль опасно закатывать в банки на зиму

02 сентября, 19:06Общество
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Зеленый горошек, фасоль, подпорченные фрукты и овощи не стоит закатывать в банки на зиму. Об этом Москве 24 рассказала заведующая лабораторией ВНИИ технологии консервирования, ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН Наталья Посокина.
По ее словам, наибольшая опасность домашнего консервирования – это ботулизм. Заболевание поражает центральную нервную систему и может привести к летальному исходу.
"Споры возбудителя ботулизма находятся в земле, поэтому могут оказаться на овощах. Еще они размножаются в безвоздушной среде, то есть в плотно закупоренной банке. Однако кислота, используемая при консервации, подавляет их рост", – отметила эксперт.
Осторожнее надо быть и с заготовками из косточковых: вишни, сливы и так далее, отметила эксперт.
"Косточка придает пикантный миндальный привкус, который многим нравится. Но в то же время она содержит синильную кислоту, накапливающуюся со временем. Она может вызвать легкое подташнивание и кишечное недомогание, особенно у детей. Поэтому дольше года такие закрутки хранить не рекомендую", – подчеркнула Посокина.
Кроме этого, эксперт предостерегла от использования в заготовках подгнивших овощей и фруктов.
"Даже если срезать испорченное, хорошие на вид куски могут быть заражены токсином. Это вредно для здоровья и может не лучшим образом отразиться на вкусе блюда", – подчеркнула эксперт.
Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева напомнила, что в заготовках содержится много соли, которая способствует повышению артериального давления и образованию отеков. Кроме того, такой продукт дает нагрузку на сосуды и сердце. Также в заготовках используется уксус, а он раздражает слизистую. Поэтому злоупотребление маринадами может привести к изжоге, гастриту и язве, предупредила Писарева.