Врач Писарева: частое употребление маринованных овощей грозит отеками и гастритом

Злоупотребление маринованными овощами может привести к гастриту, язве и раку желудка. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева.

Ранее специалисты Пермского Политеха назвали квашение, заморозку и сушку самыми полезными способами заготовки продуктов на зиму. Писарева подчеркнула, что квашеные овощи особенно полезны, так как в них содержатся пробиотики – полезные бактерии, которые образуются в процессе брожения.

"Они поддерживают здоровую микрофлору кишечника, улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет. Еще в квашеной капусте намного больше витамина С, чем в свежей", – отметила врач.

В свою очередь, в маринованных овощах этого элемента практически нет, так как он разрушается при термообработке, но остается клетчатка, витамин К и некоторые витамины группы В.





Ирина Писарева врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Однако в таких заготовках содержится много соли, которая способствует повышению артериального давления, образованию отеков и дает нагрузку на сосуды и сердце. Также используется уксус, а он раздражает слизистую. Поэтому злоупотребление маринадами может привести к изжоге, гастриту и даже язве.

Кроме того, доказана связь между употреблением большого количества соленых маринованных продуктов и повышенным риском рака желудка, предупредила Писарева.

"Также надо учитывать, что такие овощи стимулируют выработку желчного сока, поэтому могут повышать аппетит. Также они часто содержат и сахар, что увеличивает калорийность блюда. Поэтому пациентам с ожирением и сахарным диабетом от таких заготовок лучше отказаться", – посоветовала диетолог.

В целом и относительно здоровым людям нужно контролировать употребление маринованных овощей: например, съедать не больше одного-двух средних огурцов или помидоров и не чаще двух-трех раз в неделю как дополнение к основному блюду, заключила врач.

