16 августа, 08:30

Общество
Диетолог Разаренова назвала рецепты необычных блюд из кабачков

"Девать некуда": какие вкусные блюда можно приготовить из кабачков

Конец лета – традиционный сезон сбора урожая. И если некоторые плоды могут храниться едва ли не до следующего дачного сезона, то кабачки становятся настоящей головной болью садоводов. Куда их деть и что приготовить – расскажет Москва 24.

Обильный урожай

Фото: 123RF/cherokee4

Ежегодно дачники высаживают кабачки на своих участках, однако зачастую плодов оказывается больше, чем требовалось и ожидалось.

"Я уже закатала несколько десятков банок икры, нажарила несколько порций оладьев, а кабачки все не заканчиваются. Раздала соседям, кто не сажал, родственникам, у кого дачи нет. Некоторым даже в другой город передала", – рассказала в беседе с Москвой 24 садовод Нина Александровна.

Тем же, кому некому раздать плоды, приходится действовать иначе. К примеру, живущий за городом Евгений поделился с Москвой 24, урожай кабачков приходится скармливать птицам.

Сначала мы готовили что-то из кабачков и отдавали кожуру от них курицам. Но теперь мы отдаем им целые кабачки, потому что иначе девать их некуда.
Евгений
жилец загородного дома

Москвичка Наталья рассказала Москве 24, что коллеги по работе, у кого есть дачи, вручили ей целых восемь кабачков.

"Поначалу делала оладьи, но они быстро надоели. Потом решила попробовать сварить из них суп и не ошиблась – семья в восторге", – отметила она.

По ее словам, для приготовления потребуется:

  • свинина – 500 граммов;
  • лук – 1 штука;
  • морковь – 1 штука;
  • картофель – 1 штука;
  • помидор – 1 штука;
  • кабачок – 1 штука;
  • баклажан – 1 штука;
  • специи по вкусу.

"Я всегда готовлю со свининой, но пару раз делала с курицей, тоже получалось очень вкусно. Параллельно с варкой мяса делаем зажарку: по очереди добавляем на сковороду морковку, лук, помидор, очищенный от кожуры кабачок и баклажан. Если кабачок крупный, не стоит добавлять его полностью, достаточно половины плода", – объяснила Наталья.

Готовую зажарку нужно выложить в кастрюлю, а затем в суп добавляются картофель и специи. Автор рецепта рассказала, что помимо соли она добавляет черный и красный перцы, а иногда – один-два зубчика чеснока. После этого необходимо варить его до момента готовности картофеля.

Источник пользы

Фото: 123RF/serezniy

Блюда из кабачка впишутся в рацион для всей семьи, поскольку этот продукт подходит как взрослым, так и детям. Об этом Москве 24 рассказала диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Александра Разаренова.

"Кабачок – это низкокалорийный овощ с высоким содержанием воды и клетчатки: на 100 граммов продукта приходится всего порядка 25 килокалорий. Он содержит калий, магний, витамин С, фолаты, а также каротиноиды, которые поддерживают здоровье кожи, сосудов и пищеварительной системы", – сказала специалист.

Кабачок мягко стимулирует работу кишечника, улучшает его моторику, способствует выведению лишней жидкости за счет легкого мочегонного эффекта. Также он подходит для питания при заболеваниях ЖКТ в период ремиссии, так как легко усваивается и не вызывает грубого механического раздражения.
Александра Разаренова
диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог

Но даже с учетом всех преимуществ этого продукта употреблять его можно не всем. По словам Разареновой, принимать в пищу кабачок не следует при тяжелых формах хронической болезни почек с выраженной гиперкалиемией (повышенным уровнем калия в крови).

"Также при обострениях язвенной болезни или гастрита лучше исключить кабачок в сыром виде, используя только термически обработанный продукт. У людей со склонностью к диарее употребление большого количества кабачка в сыром виде может усилить симптомы", – отметила эксперт.

При выборе кабачка важно обратить внимание на его размер. Лучше всего отдать предпочтение плоду величиной порядка 15-20 сантиметров с плотной упругой кожицей без вмятин и темных пятен.

"Легкие царапины допустимы, но мягкие участки, следы плесени или запах брожения – повод отказаться от плода. Слегка мятые кабачки можно использовать, если повреждение поверхностное, а мякоть внутри плотная и без изменения цвета или запаха", – объяснила нутрициолог.

Что еще приготовить

Фото: 123RF/margouillat

Александра Разаренова поделилась вариантом теплого салата из кабачка с йогуртовым соусом.

"Кабачок необходимо нарезать тонкими полосками, слегка обжарить на гриле или сковороде без масла. Для соуса нужно смешать нежирный греческий йогурт, лимонный сок, рубленый укроп и щепотку соли. Перед подачей необходимо полить теплые кабачки соусом – блюдо идеально подходит в качестве гарнира к рыбе или курице", – рассказала эксперт.

Еще один вариант, рекомендованный нутрициологом, – запеченный кабачок с пармезаном. Для этого кабачки нужно нарезать брусками, слегка посолить, посыпать смесью сухого чеснока и паприки, затем выложить на противень и на 15–20 минут поставить в духовку, разогретую до 200 градусов. После этого кабачки необходимо посыпать тертым пармезаном и вернуть в духовку еще на 2–3 минуты, заключила Разаренова.

Зудакова Татьяна

