Диетолог Разаренова назвала рецепты необычных блюд из кабачков

Конец лета – традиционный сезон сбора урожая. И если некоторые плоды могут храниться едва ли не до следующего дачного сезона, то кабачки становятся настоящей головной болью садоводов. Куда их деть и что приготовить – расскажет Москва 24.

Обильный урожай

Ежегодно дачники высаживают кабачки на своих участках, однако зачастую плодов оказывается больше, чем требовалось и ожидалось.

"Я уже закатала несколько десятков банок икры, нажарила несколько порций оладьев, а кабачки все не заканчиваются. Раздала соседям, кто не сажал, родственникам, у кого дачи нет. Некоторым даже в другой город передала", – рассказала в беседе с Москвой 24 садовод Нина Александровна.

Тем же, кому некому раздать плоды, приходится действовать иначе. К примеру, живущий за городом Евгений поделился с Москвой 24, урожай кабачков приходится скармливать птицам.





Евгений жилец загородного дома Сначала мы готовили что-то из кабачков и отдавали кожуру от них курицам. Но теперь мы отдаем им целые кабачки, потому что иначе девать их некуда.

Москвичка Наталья рассказала Москве 24, что коллеги по работе, у кого есть дачи, вручили ей целых восемь кабачков.

"Поначалу делала оладьи, но они быстро надоели. Потом решила попробовать сварить из них суп и не ошиблась – семья в восторге", – отметила она.

По ее словам, для приготовления потребуется:



свинина – 500 граммов;

лук – 1 штука;

морковь – 1 штука;

картофель – 1 штука;

помидор – 1 штука;

кабачок – 1 штука;

баклажан – 1 штука;

специи по вкусу.

"Я всегда готовлю со свининой, но пару раз делала с курицей, тоже получалось очень вкусно. Параллельно с варкой мяса делаем зажарку: по очереди добавляем на сковороду морковку, лук, помидор, очищенный от кожуры кабачок и баклажан. Если кабачок крупный, не стоит добавлять его полностью, достаточно половины плода", – объяснила Наталья.

Готовую зажарку нужно выложить в кастрюлю, а затем в суп добавляются картофель и специи. Автор рецепта рассказала, что помимо соли она добавляет черный и красный перцы, а иногда – один-два зубчика чеснока. После этого необходимо варить его до момента готовности картофеля.

Источник пользы

Блюда из кабачка впишутся в рацион для всей семьи, поскольку этот продукт подходит как взрослым, так и детям. Об этом Москве 24 рассказала диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Александра Разаренова.

"Кабачок – это низкокалорийный овощ с высоким содержанием воды и клетчатки: на 100 граммов продукта приходится всего порядка 25 килокалорий. Он содержит калий, магний, витамин С, фолаты, а также каротиноиды, которые поддерживают здоровье кожи, сосудов и пищеварительной системы", – сказала специалист.





Александра Разаренова диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Кабачок мягко стимулирует работу кишечника, улучшает его моторику, способствует выведению лишней жидкости за счет легкого мочегонного эффекта. Также он подходит для питания при заболеваниях ЖКТ в период ремиссии, так как легко усваивается и не вызывает грубого механического раздражения.

Но даже с учетом всех преимуществ этого продукта употреблять его можно не всем. По словам Разареновой, принимать в пищу кабачок не следует при тяжелых формах хронической болезни почек с выраженной гиперкалиемией (повышенным уровнем калия в крови).

"Также при обострениях язвенной болезни или гастрита лучше исключить кабачок в сыром виде, используя только термически обработанный продукт. У людей со склонностью к диарее употребление большого количества кабачка в сыром виде может усилить симптомы", – отметила эксперт.

При выборе кабачка важно обратить внимание на его размер. Лучше всего отдать предпочтение плоду величиной порядка 15-20 сантиметров с плотной упругой кожицей без вмятин и темных пятен.

"Легкие царапины допустимы, но мягкие участки, следы плесени или запах брожения – повод отказаться от плода. Слегка мятые кабачки можно использовать, если повреждение поверхностное, а мякоть внутри плотная и без изменения цвета или запаха", – объяснила нутрициолог.

Что еще приготовить

Александра Разаренова поделилась вариантом теплого салата из кабачка с йогуртовым соусом.

"Кабачок необходимо нарезать тонкими полосками, слегка обжарить на гриле или сковороде без масла. Для соуса нужно смешать нежирный греческий йогурт, лимонный сок, рубленый укроп и щепотку соли. Перед подачей необходимо полить теплые кабачки соусом – блюдо идеально подходит в качестве гарнира к рыбе или курице", – рассказала эксперт.

Еще один вариант, рекомендованный нутрициологом, – запеченный кабачок с пармезаном. Для этого кабачки нужно нарезать брусками, слегка посолить, посыпать смесью сухого чеснока и паприки, затем выложить на противень и на 15–20 минут поставить в духовку, разогретую до 200 градусов. После этого кабачки необходимо посыпать тертым пармезаном и вернуть в духовку еще на 2–3 минуты, заключила Разаренова.

