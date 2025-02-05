Диетолог Арзамасцев назвал заболевание, при котором нельзя есть морковь

Фото: depositphotos/belchonock

Морковь повышает иммунитет и положительно влияет на кожу, зубы, зрение, сердце и кишечник. Однако при диабете ее употребление нужно строго контролировать либо вообще исключить, рассказал Москве 24 врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По словам специалиста, морковь содержит много клетчатки, а пищевые волокна помогают поддержать работу ЖКТ.



Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Поскольку овощ достаточно твердый, он хорошо действует на полость рта. При употреблении в свежем виде происходит естественный массаж десен, улучшается кровоснабжение тканей и пульпы зуба.

"За счет содержания витамина A морковь можно назвать хорошим иммуномодулятором. Также элемент положительно влияет на кожу, зрение, обменные процессы и работу клеток", – добавил эксперт.

Помимо прочего, в овоще много калия. Он полезен для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ведь немного снижает давление, указал диетолог.



Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Если нужен витамин A, морковь лучше есть в термически обработанном виде: так вещество усваивается лучше. В свою очередь, для здоровья кишечника надо употреблять овощ свежим. Жарить морковь не рекомендуется, поскольку часть витаминов разрушается.

При заболеваниях кишечника нутрициолог рекомендовал также употреблять термически обработанный овощ, чтобы не провоцировать обострение.

"Так как морковь содержит сахар, в случае диабета ее исключают или едят в ограниченном количестве. Все зависит от подобранной терапии", – отметил эксперт.

Диетолог добавил, что при отсутствии противопоказаний овощ можно есть ежедневно.

Ранее россиянам рассказали, что квашеная капуста может помочь поддержать работу кишечника. Она богата витамином C и пребиотиками, которые служат кормом для микробиома. Чтобы сделать продукт еще более полезным, рекомендуется заправлять квашеную капусту нерафинированным растительным маслом, например льняным. Полиненасыщенные жирные кислоты положительно влияют на клетки кишечника и всего организма.