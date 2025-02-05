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05 февраля, 15:48

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Диетолог Арзамасцев назвал заболевание, при котором нельзя есть морковь

Диетолог назвал заболевание, при котором нельзя есть морковь

Фото: depositphotos/belchonock

Морковь повышает иммунитет и положительно влияет на кожу, зубы, зрение, сердце и кишечник. Однако при диабете ее употребление нужно строго контролировать либо вообще исключить, рассказал Москве 24 врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По словам специалиста, морковь содержит много клетчатки, а пищевые волокна помогают поддержать работу ЖКТ.

Поскольку овощ достаточно твердый, он хорошо действует на полость рта. При употреблении в свежем виде происходит естественный массаж десен, улучшается кровоснабжение тканей и пульпы зуба.
Евгений Арзамасцев
врач-диетолог, нутрициолог

"За счет содержания витамина A морковь можно назвать хорошим иммуномодулятором. Также элемент положительно влияет на кожу, зрение, обменные процессы и работу клеток", – добавил эксперт.

Помимо прочего, в овоще много калия. Он полезен для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ведь немного снижает давление, указал диетолог.

Если нужен витамин A, морковь лучше есть в термически обработанном виде: так вещество усваивается лучше. В свою очередь, для здоровья кишечника надо употреблять овощ свежим. Жарить морковь не рекомендуется, поскольку часть витаминов разрушается.
Евгений Арзамасцев
врач-диетолог, нутрициолог

При заболеваниях кишечника нутрициолог рекомендовал также употреблять термически обработанный овощ, чтобы не провоцировать обострение.

"Так как морковь содержит сахар, в случае диабета ее исключают или едят в ограниченном количестве. Все зависит от подобранной терапии", – отметил эксперт.

Диетолог добавил, что при отсутствии противопоказаний овощ можно есть ежедневно.

Ранее россиянам рассказали, что квашеная капуста может помочь поддержать работу кишечника. Она богата витамином C и пребиотиками, которые служат кормом для микробиома. Чтобы сделать продукт еще более полезным, рекомендуется заправлять квашеную капусту нерафинированным растительным маслом, например льняным. Полиненасыщенные жирные кислоты положительно влияют на клетки кишечника и всего организма.

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