Диетолог Арзамасцев назвал заболевание, при котором нельзя есть морковь

05 февраля, 15:48Общество
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Морковь повышает иммунитет и положительно влияет на кожу, зубы, зрение, сердце и кишечник. Однако при диабете ее употребление нужно строго контролировать либо вообще исключить, рассказал Москве 24 врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
По словам специалиста, морковь содержит много клетчатки, а пищевые волокна помогают поддержать работу ЖКТ.
"За счет содержания витамина A морковь можно назвать хорошим иммуномодулятором. Также элемент положительно влияет на кожу, зрение, обменные процессы и работу клеток", – добавил эксперт.
Помимо прочего, в овоще много калия. Он полезен для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ведь немного снижает давление, указал диетолог.
При заболеваниях кишечника нутрициолог рекомендовал также употреблять термически обработанный овощ, чтобы не провоцировать обострение.
"Так как морковь содержит сахар, в случае диабета ее исключают или едят в ограниченном количестве. Все зависит от подобранной терапии", – отметил эксперт.
Диетолог добавил, что при отсутствии противопоказаний овощ можно есть ежедневно.
Ранее россиянам рассказали, что квашеная капуста может помочь поддержать работу кишечника. Она богата витамином C и пребиотиками, которые служат кормом для микробиома. Чтобы сделать продукт еще более полезным, рекомендуется заправлять квашеную капусту нерафинированным растительным маслом, например льняным. Полиненасыщенные жирные кислоты положительно влияют на клетки кишечника и всего организма.