Диетолог Волкова предостерегла от употребления помидоров при подагре и болезнях ЖКТ

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Людям, страдающим от заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в стадии обострения, а также пациентам с диагностированной подагрой не стоит употреблять помидоры, предупредила в беседе с РИА Новости терапевт и диетолог Галина Волкова.

Дело в том, что в составе томатов присутствуют лимонная и яблочная кислоты, которые могут вызвать изжогу и боль в желудке, пояснила медик.

"Также они будут усиливать моторику желудочно-кишечного тракта, что в период обострения заболевания усугубит состояние пациента", – рассказала специалист.

По словам Волковой, больным подагрой также не стоит употребять помидоры, поскольку они препятствуют выведению мочевой кислоты. Медик напомнила, что данное заболевание имеет прямое отношение с накоплению этого вещества в организме.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что томатный сок может быть полезен людям пожилого возраста, поскольку он помогает укреплять иммунитет и разжижать кровь. В напитке также содержится ликопин, который обладает антиоксидантным действием и уменьшает воспаление в организме.

