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25 июня, 08:44

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Диетолог Разаренова: не каждый томатный сок полезен для здоровья

Диетолог рассказала, какой томатный сок лучше не покупать

Фото: depositphotos/HandmadePicture

При выборе томатного сока следует обращать внимание на количество сахара, его не должно быть много, так как он может испортить натуральный вкус помидоров, сообщила в эфире радио Sputnik диетолог Александра Разаренова.

Эксперт добавила, что не стоит брать сок, в котором много искусственных ароматизаторов и красителей. Эксперт подчеркнула, что в хорошем продукте состав должен быть близок к натуральному – с минимальным количеством добавок и консервантов.

"Выбирая томатный сок, обращайте внимание на его консистенцию и цвет. Продукт должен быть однородным, без осадка. Цвет может варьироваться от светло-красного до насыщенного красного в зависимости от сорта томатов и способа производства", – уточнила диетолог.

Врач подчеркнула, что нельзя пить сок, в котором наблюдается расслоение, поскольку это может указывать на нарушение правил хранения или ингредиенты низкого качества. В таком случае продукт лучше заменить, считает специалист. Помимо помидоров, в составе сока могут быть вода, соль и лимонная кислота, резюмировала Разаренова.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах лука. По ее словам, овощ является источником витамина C. Самая большая концентрация этого элемента содержится в ранней весенней зелени, подчеркнула эксперт. Кроме того, лук может оказывать на организм бактерицидное воздействие.

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