Диетолог Дианова назвала неожиданную пользу картофеля для сердца

04 февраля, 18:48Общество
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Картофель благотворно влияет на сердце и сосуды, рассказала Москве 24 врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.
По словам эксперта, картофель считается хорошим источником калия.
Особенно много калия в запеченном картофеле, а также приготовленном на пару или в фольге.
"При обычной варке часть полезных веществ уходит в воду. На пару или при запекании в духовке полезные микроэлементы остаются", – пояснила специалист.
Однако стоит учитывать, что калий может быть вреден для людей с хронической почечной недостаточностью. Для снижения его концентрации диетолог посоветовала перед приготовлением замочить клубни на два-три часа.
Диетолог также советовала не есть картофель ежедневно, поскольку так в организм будет поступать лишь ограниченный набор микроэлементов. При отсутствии противопоказаний употреблять продукт лучше три-четыре раза в неделю, а в остальное время есть другие сложные углеводы.
Ранее россиянам рассказали, что какао помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В напитке содержатся полифенолы, которые обладают высокой антиоксидантной активностью. Кроме того, в какао-порошке присутствуют фосфор, калий, магний и железо.