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04 февраля, 18:48

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Диетолог Дианова назвала неожиданную пользу картофеля для сердца

Диетолог назвала неожиданную пользу картофеля для сердца

Фото: 123RF/serezniy

Картофель благотворно влияет на сердце и сосуды, рассказала Москве 24 врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

По словам эксперта, картофель считается хорошим источником калия.

Калий благотворно влияет на сократительную функцию миокарда. В свою очередь, у сосудов есть мышечный слой, и на него микроэлемент тоже позитивно действует.
Нурия Дианова
врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения

Особенно много калия в запеченном картофеле, а также приготовленном на пару или в фольге.

"При обычной варке часть полезных веществ уходит в воду. На пару или при запекании в духовке полезные микроэлементы остаются", – пояснила специалист.

Однако стоит учитывать, что калий может быть вреден для людей с хронической почечной недостаточностью. Для снижения его концентрации диетолог посоветовала перед приготовлением замочить клубни на два-три часа.

Если нет ограничений по заболеванию почек и картофель – ваш любимый гарнир, вы можете спокойно удерживать на нем вес, если соблюдаете порцию. Она должна составлять от 100 до 150 граммов в зависимости от того, женщина вы или мужчина. Также в тарелке должно быть 100 граммов белка и не меньше 200 граммов какого-нибудь овощного гарнира.
Нурия Дианова
врач-диетолог, гастроэнтеролог и психолог пищевого поведения

Диетолог также советовала не есть картофель ежедневно, поскольку так в организм будет поступать лишь ограниченный набор микроэлементов. При отсутствии противопоказаний употреблять продукт лучше три-четыре раза в неделю, а в остальное время есть другие сложные углеводы.

Ранее россиянам рассказали, что какао помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В напитке содержатся полифенолы, которые обладают высокой антиоксидантной активностью. Кроме того, в какао-порошке присутствуют фосфор, калий, магний и железо.

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