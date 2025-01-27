Диетолог Мухина назвала неожиданную пользу компота из сухофруктов для пожилых

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Компот из сухофруктов укрепляет иммунитет, а также положительно влияет на сердце и зрение, поэтому его полезно пить в пожилом возрасте. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, напиток содержит большое количество полезных веществ. В частности, витамин B6, который необходим для выработки серотонина – гормона счастья.

"В сухофруктах есть витамин C. Конечно, при варке он частично разрушается, но тем не менее какое-то количество все равно остается. Этот витамин необходим пожилым для укрепления иммунитета", – указала эксперт.

В составе напитка также есть витамин A, который важен для поддержания работы органов зрения, добавила диетолог.



Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Калий из сухофруктов улучшает работу сердца. Магний – это очень мощный миорелаксан. Он снижает давление и обладает еще легким седативным эффектом.

Пожилым рекомендуется пить по одному-два стакана напитка в день.

"Самое главное – не добавлять в компот сахар, потому что он будет усиливать нагрузку на поджелудочную железу", – подчеркнула Мухина.

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