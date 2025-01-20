Врач Михалева: пожилым людям полезно употреблять кефир

Фото: 123RF/alpaksoy

Кефир полезен в любом возрасте, особенно для пожилых людей, так как он помогает в профилактике множества заболеваний, включая рак, рассказала врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева в беседе с "Газетой.ру".

Она отметила, что продукт можно назвать "российским суперфудом". Он отличается от других кисломолочных продуктов, так как содержит кефирный гриб. Последний представляет собой симбиоз дрожжевых клеток, молочнокислых бактерий и уксусно-кислых бактерий. Гриб расщепляет молочную кислоту не только молочно-кислым, но и спиртовым брожением, добавила врач.

"В кефире присутствуют органические кислоты, которые обладают антисептическим свойством и подавляют рост патологической микрофлоры в кишечнике, защищая от развития дисбактериоза", – подчеркнула Михалева.

В продукте есть большинство водорастворимых витаминов, кроме витамина C, а также витамин A. Кефирные бактерии улучшают функции желудочно-кишечного тракта, а также подавляют развитие патогенной микрофлоры, помогая развитию полезной микрофлоры.

"А микрофлора кишечника – это практически 50% нашего иммунитета", – указала врач, отметив особую важность укрепления иммунной системы в пожилом возрасте.

Кроме того, молочная кислота стимулирует работу кишечника, позволяя не допускать запоры, что актуально у пожилых лиц. Продукт содержит и другие важные элементы – магний, фосфор и кальций. Последний особенно важен, так как с возрастом кости становятся хрупкими.

"Кисломолочные молочные продукты, в том числе кефир, рекомендуется включить в рацион <...> женщинам с 40 лет, когда наступает уже перименопауза. А мужчинам с 50 лет, когда происходит возрастное снижение уровня тестостерона", – отметила эндокринолог.

Ранее эксперты рассказали, что клюква нормализует щелочную среду и обладает антисептическими свойствами, поэтому лечит заболевания мочеполовой системы. Ягода обладает мочегонным свойством, поэтому быстрее выводит из организма патогены. В ней же много витаминов С, А и К.

