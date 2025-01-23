Диетолог Мухина назвала самую полезную рыбу для пожилых

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Наиболее полезная рыба для пожилых – это треска, минтай и хек, рассказала Москве 24 врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, эта рыба богата йодом, а также содержит белок и полиненасыщенные кислоты. Кроме того, она достаточно недорогая.

"Йод активирует щитовидную железу, синтез ее гормонов и метаболизм. Особенно он нужен пожилым, которые живут вдали от моря", – указала эксперт.



Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Полиненасыщенные жирные кислоты отвечают за обменные процессы, здоровье сердца, сосудов и за профилактику сосудистых катастроф.

В свою очередь, содержащийся в рыбе белок служит строительным материалом для клеток и синтеза антител, которые борются с инфекциями, добавила Мухина.

Диетолог добавила, что в меню пожилого человека рыба должна быть пять раз в неделю в количестве 150–200 граммов в день. При жарке в продукте образуются опасные для здоровья канцерогены, поэтому лучше всего готовить ее на пару, тушить или запекать.

Ранее россиян предупредили, что употребление тунца может нанести серьезный вред здоровью. Дело в том, что в процессе своей жизни рыба накапливает соли тяжелых металлов, в частности ртуть. Поэтому регулярный прием ее в пищу может привести к интоксикации.

