Гастроэнтеролог Дианова перечислила самые опасные для кишечника продукты

Фото: depositphotos/ryanking999

Ультраобработанные продукты, красное мясо и изделия с добавленным сахаром вредят кишечнику. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

К ультраобработанной еде специалист отнесла фастфуд, снеки и большую часть полуфабрикатов. Такая пища содержит много калорий, а также обеднена питательными веществами и качественным белком. Кроме того, в ней есть трансжиры, добавленный сахар и консерванты.



Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Ультраобработанные продукты нарушают баланс микрофлоры кишечника и увеличивают риск развития воспалительных заболеваний. Например, язвенного колита и болезни Крона.

Ко второй группе вредных продуктов гастроэнтеролог отнесла красное мясо: обработанное (ветчины, колбасы) и необработанное.

"Исследования доказали, что употребление такой еды повышает риск развития колоректального рака. Помимо того, большое количество насыщенных жиров, трансжиров влияет на возникновение метаболического синдрома. Это может приводить еще и к сахарному диабету", – отметила Дианова.

Третья группа – продукты с добавленным сахаром, в том числе выпечка и сладости. Специалист пояснила, что сахар "угнетает" полезную микрофлору кишечника.



Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения На фоне избыточного потребления сахара растет патогенная и грибковая флора. Возникает кандидоз кишечника и других органов, поэтому дисбиоз достаточно выраженный. Также мы знаем, что здоровье кишечника – очень важная история в структуре иммунитета.

Для поддержания здоровья кишечника диетолог посоветовала употреблять достаточно клетчатки. Во время приема пищи фрукты, овощи и зелень должны составлять половину тарелки.

Специалист посоветовала также обратить внимание на квашеную капусту. В ней много витамина C и пребиотиков, которые являются кормом для микробиома кишечника. Дианова рекомендует заправлять блюдо нерафинированным растительным маслом, например, льняным. Полиненасыщенные жирные кислоты в его составе хорошо влияют на клетки организма, в том числе и кишечника.



Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории, психолог пищевого поведения Для здоровья органа можно есть кисломолочные продукты, например, греческий йогурт. В нем много белка, есть болгарская кишечная палочка и термофильный стрептококк. Они полезны для кишечника и даже дарят долголетие.

Поскольку избыток красного мяса вредит кишечнику, в качестве альтернативы диетолог посоветовала чаще употреблять бобовые. Они богаты растительным белком, сложными углеводами и клетчаткой. Чтобы избежать газообразования, перед приготовлением бобовые нужно замачивать.

Ранее россиянам рассказали, что употребление красного перца может продлить человеку жизнь. В нем содержатся антиоксиданты, а также витамины A, B и С. Употреблять овощ следует в умеренном количестве. Можно добавлять чили и черный перец в блюда с содержанием белка, а также в супы, мясо и тушеные овощи.

