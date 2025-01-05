Врач Мухина: зимой нужно пить на 200 мл больше воды

05 января, 08:00Общество
Фото: depositphotos/fizkes
Зимой из-за сухого воздуха в помещении и работы отопительных приборов нужно пить на 200 миллилитров больше воды. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
По ее словам, независимо от времени года норма потребления жидкости для женщин составляет 30, а для мужчин – 35 миллилитров на килограмм веса.
Зимой люди часто простужаются и подхватывают вирусы. Во время болезни врач советует пить в 1,5 раза больше изначальной нормы жидкости, ведь вода помогает выводить токсины.
Если человек пьет очень мало, развивается обезвоживание. Оно проявляется сухостью во рту, усталостью, головной болью, жаждой и уменьшением частоты мочеиспускания.
"Хорошим ориентиром может быть цвет мочи, потому что он свидетельствует об уровне гидратации. Если моча светлая, значит, вы пьете нормальное количество воды. Если темная, концентрированная – жидкости не хватает", – рассказала Мухина.
Ранее россиянам рассказали, что употребление воды комнатной температуры с отрицательным показателем окислительно-восстановительного потенциала может ускорить похудение. В частности, такими свойствами обладает вода из высокогорных источников или из Байкала. Также полезно пить кипяченую воду, так как она хорошо промывает кишечник.