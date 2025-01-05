Врач Мухина: зимой нужно пить на 200 мл больше воды

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Зимой из-за сухого воздуха в помещении и работы отопительных приборов нужно пить на 200 миллилитров больше воды. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, независимо от времени года норма потребления жидкости для женщин составляет 30, а для мужчин – 35 миллилитров на килограмм веса.



Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Поскольку зимой в помещениях работают отопительные приборы и воздух более сухой, мы тратим больше жидкости. Поэтому в этот период автоматически прибавляем к суточному объему еще 200 миллилитров воды.

Зимой люди часто простужаются и подхватывают вирусы. Во время болезни врач советует пить в 1,5 раза больше изначальной нормы жидкости, ведь вода помогает выводить токсины.

Если человек пьет очень мало, развивается обезвоживание. Оно проявляется сухостью во рту, усталостью, головной болью, жаждой и уменьшением частоты мочеиспускания.

"Хорошим ориентиром может быть цвет мочи, потому что он свидетельствует об уровне гидратации. Если моча светлая, значит, вы пьете нормальное количество воды. Если темная, концентрированная – жидкости не хватает", – рассказала Мухина.



Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Обезвоживание опасно тем, что сгущается кровь и фактически может возникнуть даже тромбообразование. Поскольку все ткани состоят из воды, значит, нарушается функция всех органов. Почки начнут плохо фильтровать, желчь станет гуще. Будет страдать нервная система, потому что из-за нехватки жидкости нарушится работа мозга.

Ранее россиянам рассказали, что употребление воды комнатной температуры с отрицательным показателем окислительно-восстановительного потенциала может ускорить похудение. В частности, такими свойствами обладает вода из высокогорных источников или из Байкала. Также полезно пить кипяченую воду, так как она хорошо промывает кишечник.

